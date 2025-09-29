Rodney por el título y Bermúdez a extender la serie final del Pomares 2025

Los Dantos están a solamente una victoria del título nacional en el torneo German Pomares 2025 y los Toros de Chontales este martes (6pm) trataran de impedir que los capitalinos se coronen en casa.

En transmisión deportiva de los GALACTICOS de Tu Nueva Radio Ya, los Dantos con Rodney Theophile en el box, trataran de conseguir el título en casa. Por su parte los chontaleños mandaran al zurdo Danilo Bermúdez, quien ha conseguido el único triunfo de los Toros en esta final.

Rodney en su primera apertura (abrió el juego dos) en la final lanzo cinco entradas (las primeras tres fueron sin hits ni carrera y gano el juego), de dos hits y tres carreras, regalo cinco bases por bolas y ponchó a dos.

Por su parte Bermúdez abrió la serie final consiguiendo un triunfo, con una enorme faena monticular domino a los capitalinos, su labor fue de seis entradas de dos carreras, cinco imparables, dos boletos y cinco ponches, para apuntarse la victoria, la primera y hasta el momento la única de los toros de Chontales en esta final.

Así va la serie final del Pomares-2025: