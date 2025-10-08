Renato Morales será el capitán de León en La Profesional

Los leones del León anunciaron este miércoles que el veterano pelotero Renato Morales, será su capitán de equipo para la temporada 2025-2026 en la Liga Profesional de Béisbol.

Renato Morales, nuevo capitán del León 2025-2026

Además del anuncio de su capitán, León también confirmó que Junior Téllez, Ernesto Glasgow, Joaquín Acuña, Cole Cook, Alfredo Villa y Aaron Glickstein, serán parte de su cuerpo de lanzadores.

Por su parte los indios del Bóer anunciaron que el lanzador derecho japonés Sho Itoh se convierte en su nueva contratación.

Con experiencia en la Nippon Professional Baseball, jugando para los Saitama Seibu Lions, Itoh llega al equipo nicaragüense para fortalecer el cuerpo de lanzadores.

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