El español Carlos Alcaraz y la bielorrusa Aryna Sabalenka avanzan a cuartos de final del US Open

El tenista español Carlos Alcaraz, vigente campeón del US Open, avanzó a los cuartos de final tras imponerse con autoridad al estadounidense Tommy Paul en sets corridos, este domingo.

Alcaraz ganó 6-4, 6-3 y 6-4 a su rival, mostrando solidez y agresividad en su regreso al torneo tras varios meses alejado por una lesión en la muñeca derecha.

Carlos Alcaraz se enfrentará el martes en cuartos de final del US Open 2026 al ganador del partido entre Ben Shelton y Stefanos Tsitsipas.

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, también dio un paso firme hacia la defensa de su corona al derrotar a la estadounidense Taylor Townsend por 6-4 y 6-3.

La bielorrusa Sabalenka Ahora enfrentará a la checa Linda Noskova en cuartos de final, el martes en horario por confirmar.