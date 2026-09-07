6 plata y un bronce gana Nicaragua en Taekwondo de los Juegos CODICADER 2026

La delegación nicaragüense de Taekwondo que participa en los los juegos depirtivos Estudiantiles centroamericano codicader en Honduras tubo una jornada muy positiva al ganar seis medalla de Plata y una de Bronce.

Dasly Mendoza fue la primera de los seis atletas que ganaron medalla de plata en Taekwondo, ella lo hizo en la categoría -68 kg.

La otra atleta fue Lorena Torres quien conquisto la medalla de plata en la categoría de -55kg dejando en alto los colores de nuestra bandera.

Mientras que Augusto Rivera se quedó con la medalla de plata en la categoría -63 kg, tras disputar la final ante el representante de Costa Rica en una lucha muy pareja pero que salio aeroso el tico.

Gustavo Vallejos fue otro que subio al podio al ganar medalla de Plata en la categoría -55 kg , Douglas Gonzalez conquisto la quinta medalla de plata para la delegación de Taekwondo en la categoría-51kg.

Y Yader lopez fue el último atleta en conseguir la sexta medalla de plata en la categoria de los -78 kg.

La medalla de Bronce la ganó Brandon Blandino en la categoría +78kg sumando una presea mas para nicaragua

Con garra y disciplina, estos atletas sumaron medallas para la delegación nicaragüense en los XXII Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos CODICADER Honduras 2026.

¡Seguimos celebrando cada conquista!