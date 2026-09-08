Nicaragua se queda con el quinto lugar en baloncesto masculino en CODICADER 2026

El Colegio Augusto C. Sandino despidió su participación en los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos CODICADER 2026 con una victoria.

Los pinoleros vencieron a Honduras con marcador de 55 a 49, donde demostraron la superioridad ante los catrachos al ganar los 4 periodo.

Con este triunfo, el representativo nicaragüense finalizó en la 5ta posición de la competencia regional, dejando todo en la cancha y representando con orgullo los colores azul y blanco

A pesar de no llegar a semifinales, el equipo cerró con dignidad y sumó una victoria más para Nicaragua en esta justa centroamericana.

¡Felicidades muchachos por la entrega!