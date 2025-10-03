Manny Pacquiao prevé su regreso para enero contra Rolando Romero

El aplazamiento de la pelea de Pacquiao para enero se vio facilitado porque PBC organizará un PPV de Prime el 6 de diciembre con Isaac Cruz vs Lamont Roach Jr.

El regreso del excampeón mundial filipino Manny Pacquiao está previsto para enero en una cartelera de PPV de Premier Boxing Champions en Amazon Prime, confirmaron a BoxingScene el viernes dos funcionarios familiarizados con los planes.

Si bien el campeón welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Rolando “Rolly” Romero, con marca de 17-2 y 13 nocauts, sigue siendo el favorito para concretar la pelea, Romero declaró que se encuentra en medio de un “viaje espiritual” y que no estaría preparado para la pelea de Pacquiao, originalmente prevista para diciembre.

Pacquiao, campeón récord de ocho divisiones y miembro del Salón de la Fama del Boxeo Internacional, cumple 48 años en diciembre, y hace menos de tres meses que logró un emocionante empate contra el campeón del CMB, Mario Barrios Jr., en un combate en el MGM Grand que muchos creyeron ganado.