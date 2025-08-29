Los Indios del Bóer buscan un milagro en el Pomares

Los Indios del Bóer buscan un milagro ante los Indígenas de Matagalpa para clasificar a las semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Germán Pomares este fin de semana.

Los mimados de la capital deben ganar sus cuatro partidos y esperar que Estelí y Chontales empaten su serie para disputar un partido extra, ante los chontaleños.

En caso que el Bóer gané sus cuatro partidos y Chontales le gana la serie a Estelí, los Indios también quedarían eliminados.

La serie entre Bóer y Matagalpa inicia este sábado en Managua a las dos de la tarde y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.

En el resto de las series Los Dantos se medirán ante el Caribe Sur; Granada juega contra Chinandega; Estelí batallará ante Chontales; Zelaya Central frente a Rivas, y Masaya contra León.

En el grupo A, Dantos ya casi están clasificados a semifinales, mientras Masaya y Caribe Sur disputan el segundo boleto.

En el grupo B, Chinandega está en primer lugar, mientras Estelí, Chontales y Bóer buscarán el segundo boleto a semifinales del Pomares.