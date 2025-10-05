Los Dantos inician con paso firmé sobre el Bóer en el Pomares U-23

En una jornada marcada por la lluvia, la Maquinaria Roja de los Dantos vencieron 7-4 y 7-3 a los Indios del Boér en el primer fin de semana del Campeonato Nacional de béisbol Germán Pomares categoría U-23.

En otras series San Fernando vencio 5-3 a Granada, pero perdieron el otro juego 5-2.

Estelí le ganó a Jinotega 3-1, pero en el segundo partido cayeron 2-0; León le ganó el único juego a Chinandega 4-3, al igual que Carazo doblegó 1-0 a Rivas.

Madriz venció en el primer juego 7-6 a Nueva Segovia; a segunda hora Nueva Segovia se impuso 4-3.

Matagalpa venció 7-3 y 3-2 al Caribe Norte, mientras Caribe Sur y Zelaya Central divieron honores.

Por lluvia no se jugó la serie entre Boaco y los Mineros del Caribe al igual que Chontales y Rio San Juan.