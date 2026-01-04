León vence al Bóer y los deja al borde de la eliminación en la Profesional
Los Leones de León dejaron al Bóer al borde de la eliminación en la Profesional de béisbol, al derrotarlos con marcador de 13-6 la noche de este domingo en el estadio Nacional Soberanía.
En el encuentro transmitido por Tu Nueva Radio Ya, Milton Quintana se apuntó la victoria y Harold Arauz cargó con la derrota.
En el otro encuentro los Gigantes de Rivas, quienes están a un paso de la final, vencieron 5-4 al Tren del Norte, en el estadio Yamil Ríos Ugarte.
Los Gigantes de Rivas podrían asegurar su boleto a la final de la Profesional este martes, cuando visiten al Tren del Norte, a las seis de la tarde..
Por su parte el Bóer se medirá a los Leones de León, en León y deben ganar sus siguientes tres juegos para tener chance de seguir con vida.
En tabla de posiciones Rivas es primer lugar, le sigue León, luego el Tren del Norte y en el último lugar ya casi eliminado el Bóer.