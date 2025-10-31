La Joela se enfrentará a Gabriel Urbina en la Velada de las Estrellas 3

Como pólvora encendida se regó la noche de este jueves, el anuncio de la pelea entre los tiktokers La Joela y Gabriel Urbina, durante la Velada de las Estrellas 3, a realizarse el 6 de diciembre en el Polideportivo Alexis Arguello, en Managua.

Así lo dio a conocer la productora Bellacos Entertaiment, a través de sus plataformas digitales.

La Top número 1, desde ya empieza con todos sus poderes a entrenar para buscar el triunfo ante Gabriel Urbina, y mantener su invicto en la Velada de las Estrellas, cuyos protagonistas son creadores de contenido.

En la cartelera también participarán el pinolero conocido como “La Danny” y el hondureño llamado “La Bicha Catracha, ambos de la diversidad sexual.

En la primera edición de Velada de las Estrellas, “La Danny” fue pijeada por “La Joela”, habrá que ver cómo le va con la catracha atrapada en el cuerpo de un hombre.

Hasta el momento la productora Bellacos Entertaiment ha confirmado los combates entre Jonzel, cuyo nombre de pila es Jonatán Zeledón, y Boanerges Miranda, el cachimber boy de JR, el que para todo dice “riquitiksi”.

Además, ya están listas otras 2 peleas, siendo estas entre el tiktoker colombiano JH, el que para todo dice “que bendición” y la Liendra Nica, y Mayorguita contra el creador de contenido de Costa Rica, Merre.

Los precios de las entradas a la “Velada de las Estrellas 3” son 900 córdobas Ring Side, 500 VIP y 200 graderías.

La Joela vs Gabriel Urbina en la Velada de las Estrellas 3



