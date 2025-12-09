Extranjeros dominan bateo y picheo en la profesional nicaragüense

El cubano Raico Santos del Tren del Norte y el brasileño Tiago Da Silva de los gigantes de Rivas, en bateo y picheo respectivamente, dominan la liga nicaragüense de béisbol profesional.

El cubano Santos es el único bateador por encima de los 400 puntos, ha conectado 29 imparables en 71 veces al bate, para un promedio de 408 puntos, además anota 14 carreras en 18 juegos, siete dobles y par de cuadrangulares, empuja ocho y recibe siete bases por bolas.

El sub líder de bateo es el también cubano Lázaro Alonso de los Gigantes de Rivas con promedio de 366 puntos, el dominicano Manny Boscan de los Tigres de Chinandega 356, el también dominicano de los indios del Bóer Raúl Rivas 348, Ademar Rifaela también del Bóer, 338. Los únicos nicaragüenses por encima de los 330 puntos son; Omar Mendoza de los Tigres de Chinandega y Melvin Novoa del Bóer, ambos con 33 puntos.

En picheo, el brasileño Da Silva es triple corona, en efectividad 0.28, cuatro triunfos y ponches con 32. Durante 32.1 entradas permite solamente una carrera limpia, su balance es de 4-0 en ganados y perdidos, permite 14 imparables, regala siete bases por bolas y todavía no permite cuadrangular.

El sub líder es el dominicano de los Leones de León Alfredo Villa 1.39, el nica Danilo Bermúdez de los Gigantes 1.56, Stephen Still del Bóer 2.77, únicos cuatro lanzadores por debajo del 3.00 de efectividad.

La tabla de posiciones tiene de líder a los Gigantes de Rivas con balance de 16-7 en ganados y perdidos, Indios del Bóer 13-9, Tren del Norte 12-9, Leones de León 11-13 y Tigres de Chinandega 5-19.