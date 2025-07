Eveling «Colocho» Ortega se enfrenta a Mayelis Altamar

La boxeadora y campeona latina de la Organización Mundial de Boxeo, Eveling «Colocho» Ortega marcó 106.8 libras y su rival la colombiana Mayelis Altamar, 107.4 libras, con lo cual superaron la primera prueba de pesaje que era marcar 108 libras o menos.

Eveling ‘Colocho’ Ortega: Lista para la pelea semiestelar

Mañana las dos boxeadoras se enfrentarán en la pelea semiestelar de la promotora All Star Boxing, en el centro de convenciones Olof Palme, donde se expondrá el título latino en poder de la nicaragüense.

«Yo no necesito saber nada de mi rival, no me interesa, aquí solo importa ganar. Desde los nueve años soy boxeadora, no me gustó la escuela pero si el boxeo y se darán cuenta», dijo en tono amenazante la colombiana Mayelis Altamar.

Por su parte la Eveling mencionó que se ha preparado a conciencia, hizo campamento en México y ha trabajado la defensa y el ataque para poder hacer un gran espectáculo mañana.

La pinolera Eveling «Colocho» Ortega, llega a la pelea con récord de 10 victorias, dos nocauts y cinco derrotas, en tanto la colombiana Mayerlis Altamar, registra 17 pelea ganadas, 9 nocauts y 2 derrotas.

En la pelea estelar Kevin Vivas, de Masaya, detuvo la báscula en 108.6 libras. El púgil cuenta con ocho victorias, entre estas 2 por nocauts y tres derrotas.

Vivas enfrenta a Gustavo «Smiley» Pérez, quien pesó 109 libras y tiene balance de 15 triunfos, cinco por nocauts y una derrota.

Tu Nueva Radio Ya, la Súper Líder en los Deportes, transmitirá las peleas más importantes de la velada.