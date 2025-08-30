type here...
El Boér sigue con vida en el Pomares y buscan el milagro este domingo

Por José García
Pese a que su condición es crítica los Indios del Boér todavía siguen con vida en el Campeonato Nacional de béisbol Germán Pomares luego de dividir honores ante Matagalpa, este sábado.


En el primer juego Matagalpa se impuso 4-2, sin embargo a segunda hora el Boér ganó 4-3.


El Boér está obligado a ganar sus dos partidos de este domingo y esperar una combinación de resultados entre Estelí y los Toros de Chontales.


Los Dantos a perder 5-3 y 3-2 ante Caribe Sur, oficialmente se convirtieron en el primer equipo clasificados a las semifinales del torneo.


En otras series Granada le ganó dos juegos a Estelí, León y Masaya dividieron una victoria por bando, Rivas le va ganando la serie 2-0 a Zelaya Central que ya está eliminado.


En el grupo A, Dantos ya clasificaron a semifinales, mientras Caribe Sur se adueñó del segundo lugar, Masaya está en tercer lugar.


Mientras en el grupo B, Estelí, Chontales, Chinandega y Boér disputan boleto a semifinales.

