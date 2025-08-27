El Bóer necesita un milagro para clasificar a semifinales

Los Indios del Bóer necesitan un milagro para poder clasificar a semifinales del Campeonato Nacional de béisbol Germán Pomares y su manager Lenin Picota, confía que será posible.

El Bóer juega ante Matagalpa, debe ganar la serie 4-0 y esperar una combinación de resultados de la serie entre Chontales y Estelí. En caso de perder un juego el Bóer estaría despidiéndose del torneo.

La serie entre Bóer y Matagalpa inicia el sábado a las dos de la tarde en el Estadio Nacional Soberanía y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.

«Nosotros sabemos en lo que fallamos, pero creemos que es posible una clasificación y jugar un partido extra, vamos a jugar y hacer todo lo posible por hacer nuestro trabajo, necesitamos este milagro», expresó el mánager del Bóer.

Por ahora en el grupo A, los Dantos están en primer lugar, seguido por Masaya y Caribe Sur que comparten la segunda posición. Luego están Rivas, Zelaya Central y León que no están eliminados pero sus posibilidades de clasificar son muy reducidas.

En el grupo B, Chinandega es líder, seguido por Chontales y Estelí que están en segundo lugar, el Bóer es cuarto y ya eliminados están Granada y Matagalpa.