De Octavio Abea a Ronald Garth, los managers que han estado con los Dantos

Los Dantos han sido una gran institución deportiva, desde 1981 de su creación hasta este 2025, donde se han coronado campeones del torneo German Pomares.

El primer título capitalino llego en la temporada 1984-85, de la mano de Cesar Jarquín como manager levantaron el trofeo. Antes (1981) el equipo inicio su travesía en primera división con Octavio Abea, para 1982 el timonel fue Pastor Canales, donde llegan a la final y la pierden ante el Frente Sur-Rivas. Para el siguiente año asume Jarquín (1983-86) con quien son campeones.

Para la temporada 1986-87 aparece Omar Cisneros, que en su primer año se corona derrotando al Bóer en la final y al año siguiente (1987-88) vuelve a levantar el título ante la Costa Atlántica, también se corono en la temporada 1990-91 ante Chinandega.

En un trabajo de Gianpaolo Araquistain, les dejamos los manager que han estado al frente de los Dantos: