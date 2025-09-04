Dantos y Chinandega inician series semifinales este viernes en el Estadio Nacional Soberanía

Las semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Germán Pomares, inician este viernes con el juego entre Dantos y los Tigres de Chinandega.

El partido será en el Estadio Nacional Soberanía, a las seis de la tarde y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.

Por los Dantos el lanzador abridor de mañana será Ángel Obando, que terminó la temporada regular con 15 victorias, efectividad 0.94 y 172 ponches.

Mientras por Chontales posiblemente abrá el partido Osman Gutiérrez, pelotero que es refuerzo de los Tigres de Chinandega.

En la primera vuelta del Pomares Dantos y Tigres de Chinandega igualaron a dos victorias por bando.

El sábado a las tres de la tarde arranca en Juigalpa la otra serie semifinal entre Masaya y los Toros de Chontales.

Los partidos de semifinales serán de nueve episodios y los equipos que ganen cuatro partidos en la serie avanzan a la final del Pomares 2025.

