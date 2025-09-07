Dantos vs Tigres: partido suspendido por lluvia

El segundo partido de la serie semifinal del Pomares entre Dantos y Los Tigres de Chinandega, fue suspendido este domingo por una intensa lluvia que azotó el departamento de chinandega y deterioro el terreno de juego.

La comisión nacional de béisbol superior informó que el partido se jugará este lunes a las 3 de la tarde, siempre en el estadio Efraín Tijerino Mazariego de Chinandega y en transmisión de Tu Nueva Radio Ya.

Para mañana Ángel Obando será el lanzador abridor por los Dantos, mientras por Chinandega lo hará Osman Gutiérrez.

En el primer juego de la serie finalizó con marcador de 11-5 a favor de Chinandega.

También este lunes se jugará en Masaya, el segundo partido de la semifinal entre Fieras del San Fernando ante los Toros de Chontales.

El primer juego lo ganó Masaya con marcador de 4-0 ante Chontales, dicho partido se jugó en Juigalpa, Chontales.