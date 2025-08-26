Dantos ganan serie ante Rivas y quedan a una victoria de las semifinales

La Maquinaria Roja de los Dantos se impuso hoy 1-0 a Rivas y ganaron su serie 3-1 en la penúltima fecha de la segunda ronda del Campeonato Nacional de Béisbol Germán Pomares.
Ángel Obando, de Los Dantos, se llevó la victoria con labor de siete episodios y siete ponches, mientras por Rivas Danilo Bermúdez fue el derrotado.
En otra serie de reprogramación Chontales doblegó 6-0 a Granada. Eddler Reyes se llevó la victoria y Minor Sánchez cargó con la derrota.
Luego de estos resultados, para el próximo fin de semana, el Bóer tiene que ganar sus cuatro partidos a Matagalpa para tener chance de clasificar a la segunda ronda.
Si Estelí le gana su serie 3-1 a Chontales o estos equipos empatan 2-2 y el Bóer gana sus cuatro juegos a Matagalpa, habría partido extra entre Bóer y Chontales.
Para que los Dantos avancen a las semifinales de la Liga solo necesitan una victoria ante Caribe Sur.
Los equipos Granada, Bóer, León, Zelaya Central y Rivas ya no dependen de ellos para clasificar a semifinales del Pomares.