Dantos ganan serie ante Rivas y quedan a una victoria de las semifinales

La Maquinaria Roja de los Dantos se impuso hoy 1-0 a Rivas y ganaron su serie 3-1 en la penúltima fecha de la segunda ronda del Campeonato Nacional de Béisbol Germán Pomares.

Victoria de los Dantos sobre Rivas

Ángel Obando, de Los Dantos, se llevó la victoria con labor de siete episodios y siete ponches, mientras por Rivas Danilo Bermúdez fue el derrotado.

En otra serie de reprogramación Chontales doblegó 6-0 a Granada. Eddler Reyes se llevó la victoria y Minor Sánchez cargó con la derrota.

Luego de estos resultados, para el próximo fin de semana, el Bóer tiene que ganar sus cuatro partidos a Matagalpa para tener chance de clasificar a la segunda ronda.

Si Estelí le gana su serie 3-1 a Chontales o estos equipos empatan 2-2 y el Bóer gana sus cuatro juegos a Matagalpa, habría partido extra entre Bóer y Chontales.

Para que los Dantos avancen a las semifinales de la Liga solo necesitan una victoria ante Caribe Sur.

Los equipos Granada, Bóer, León, Zelaya Central y Rivas ya no dependen de ellos para clasificar a semifinales del Pomares.

