Dantos en semifinal del Pomares por octavo año consecutivo

La jornada del sábado en el Campeonato Nacional de Béisbol “Germán Pomares Ordóñez”, tuvo como principal historia la Clasificación a la Ronda Semifinal del poderoso equipo de Los Dantos, mientras que el otro conjunto de la capital, los Indios del Bóer, están a la orilla del abismo de la eliminación.

Los Dantos pese a ser barridos por la Costa Caribe Sur en la doble jornada sabatina, clasificaron puesto que las Fieras del San Fernando sucumbieron 1-0 ante León, y lo Masayas que estaban en el tercer lugar de su grupo, ya no le darán alcance en la tabla de posiciones la Maquinaria Rojas.

Por su parte el Bóer, dividió honores con el ya eliminado Matagalpa en la doble jornada del sábado, y eso tiene a la Tribu con un pie en la tumba, cuando restan sólo los dos juegos del domingo para que culmine la segunda vuelta del Pomares.

La única opción que tiene el Bóer, es que gane sus dos juegos del domingo y que Chinandega pierda sus dos juegos que le restan para empatar con los occidentales y así forzar un juego extra. El final para la tribu llegaría si pierden un juego ante Matagalpa de los dos que le quedan.

