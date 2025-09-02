Este martes los equipos Dantos, Chinandega, Masaya y Chontales seleccionaron a un pelotero refuerzo previo al inicio de las semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Germán Pomares.

Dantos, Chinandega, Masaya y Chontales se reforzaron para semifinales del Pomares

Los Dantos se hicieron de los servicios del veterano Wuillians Vásquez, que jugó para los Indios del Bóer y tuvo promedio 394 puntos, con 17 cuadrangulares y 73 carreras empujadas.

Chinandega seleccionó al lanzador de León, Osman Gutiérrez, que finalizó la segunda ronda con efectividad de 2.16, con cinco victorias por ocho derrotas.

Las Fieras del San Fernando tomaron de refuerzo al pícher Fidencio Flores, también de León que tuvo 7 victorias, 4 derrotas y 1.49 de efectividad.

En tanto los Toros de Chontales tomaron al lanzador rivense Danilo Bermúdez, que finalizó como líder en victorias de la Liga con 16, efectividad de 1.91 y es un refuerzo de lujo.

El viernes, Dantos jugarán ante Chinandega, en el Estadio Nacional Soberanía, en el inicio de las semifinales.

El sábado inicia la serie entre Chontales y Masaya, en Juigalpa, a las tres de la tarde.

