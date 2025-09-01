Este martes a las 10 de la mañana los equipos Dantos, Chinandega, Masaya y Chontales, escogerán un pelotero refuerzo previo al inicio de las semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Germán Pomares.

También este martes conoceremos el calendario de juegos de las semifinales que son protagonizadas por Dantos frente a Chinandega y Masaya contra Chontales.

De todos los equipos eliminados hay mucho talento para reforzar en las semifinales.

El ex lanzador de grandes ligas Juan Carlos Ramírez figura en la lista, además de pícheres como los leoneses Júnior Téllez, Osmán Gutiérrez, Bryan Torres, Fidencio Flores y Dilmer Mejía.

Los lanzadores de Rivas, Nixson Muñoz, Danilo Bermúdez y Pedro Torres, también podrían ser tomados en cuenta, en tanto del Bóer, Santos Jarquín y Sergio Umaña podrían reforzar.

Los equipos que busquen reforzar su bateo podrían tomar a Wuilliam Vásquez, Bismarck Rivera, Edgard Montiel que son del Bóer, además del rivense Luis Montealto.

Para los equipos Masaya y Chontales será su primer enfrentamiento en semifinales y el ganador jugará una final del Pomares por primera vez, mientras los Dantos buscan revancha ante Chinandega que los venció en la final del torneo en 2024.