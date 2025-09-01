Chinandega contra Dantos inician este viernes serie semifinal en Managua

La comisión de béisbol informó que la serie semifinal inicia con un juego entre Los Tigres de Chinandega y Los Dantos en el Estadio Nacional Soberanía el viernes a las seis de la tarde.

La otra serie semifinal entre Masaya y los Toros de Chontales inicia el sábado, a las tres de la tarde en el estadio Carlos Guerra de Juigalpa, Chontales.

En las semifinales los partidos serán de nueve episodios y se jugarán día de por medio, y el equipo que consiga cuatro victorias avanzará a la final del Pomares.

El segundo partido de Los Dantos será contra Chinandega el domingo a las tres de la tarde; mientras que Masaya jugará en casa el lunes a las ocho de septiembre ante los Toros de Chontales en el segundo encuentro de la serie.

