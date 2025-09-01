type here...
lunes, septiembre 1, 2025
Chinandega contra Dantos inician este viernes serie semifinal en Managua

Por José García
La comisión de béisbol informó que la serie semifinal inicia con un juego entre Los Tigres de Chinandega y Los Dantos en el Estadio Nacional Soberanía el viernes a las seis de la tarde.

La otra serie semifinal entre Masaya y los Toros de Chontales inicia el sábado, a las tres de la tarde en el estadio Carlos Guerra de Juigalpa, Chontales.

En las semifinales los partidos serán de nueve episodios y se jugarán día de por medio, y el equipo que consiga cuatro victorias avanzará a la final del Pomares.

El segundo partido de Los Dantos será contra Chinandega el domingo a las tres de la tarde; mientras que Masaya jugará en casa el lunes a las ocho de septiembre ante los Toros de Chontales en el segundo encuentro de la serie.

Calendario Semifinales Torneo Germán Pomares 2025
