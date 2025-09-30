El jardinero estadounidense Chase Dawson, regresa a Los Leones de León para su tercera temporada en la Liga Profesional Nicaragua, así lo anunció el equipo la mañana de este martes.

Dawson continúa en proceso de nacionalización, lo que permitiría al equipo contar con él como jugador nacional y liberar una plaza de extranjero.

También en las últimas horas León, anunció el retorno de los peloteros Enmanuel Meza y Norlando Valle, peloteros que son del departamento y tienen el cariño de la afición.

Otro de los fichajes del equipo Leones es el norteamericano Andrew Czech, que es un jugador de cuadro, otra de sus contrataciones es Austin Dennis.

La tropa metropolitana son los actuales campeones de la Liga y serán dirigidos por el experimentado Sandor Guido.