Boér U-23 listo para el Pomares y conquistar la gloria

La junta directiva de los Indios del Boér categoría U-23, presentaron el rosters de su equipo que participará en el Campeonato Nacional de béisbol Germán Pomares U-23.



Dentro del roster figuran nombres que ya han jugado en primera división como Roger Leyton, Lesther Medrano, Breyner Reyes, Ranwell Smith, Kevin Diaz, Jacser Rosales entre otros.



En conferencia de prensa también se anunció que el capitán del equipo será Juan Carlos Urbina Jr, pelotero que es receptor y ya tuvo experiencia en primera división.

El manager de los Indios del Boér U-23 será Ronald Tiffer, que será acompañado en su cuerpo técnico por Domingo Moreno, Mario Peña, Elieser Salmeron y Melvin Castañeda.

En su primera serie el Boér se enfrenta este sábado a las 10 de la mañana a los Dantos, en doble partido de siete episodios.