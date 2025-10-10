Boér U-23 enfrentan al San Fernando en Managua en el Campeonato Germán Pomares

En la jornada número dos del Campeonato Nacional de Béisbol Germán Pomares U-23, los Indios del Bóer enfrentan a las Fieras del San Fernando.

La serie inicia con un doble juego este sábado en el estadio Jackie Robinson, del IND, a las 10 de la mañana.

En Jinotepe, Carazo recibe a los Dantos; en Palacagüina, Madriz enfrenta a León; y el Caribe Norte juega de local contra los Productores de Boaco.

En Muelle de los Bueyes, Zelaya Central se mide a Chontales; Jinotega recibe a Nueva Segovia; Estelí medirá fuerzas con Chinandega, Matagalpa visita Siuna, para desafiar a las Minas, y Rivas jugará en Nandaime, contra Granada.

Los mejores equipos de la liga son Los Dantos, Mineros del Caribe, Estelí, Madriz, Chontales y Masaya con dos victorias cada uno.