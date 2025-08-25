Ángel Obando es líder en efectividad y ponches en el torneo nacional

El derecho capitalino Ángel Obando esta dominando el torneo German Pomares, tanto en efectividad como en ponches, en ambas categorías es líder, además es al lanzador que menos le batean en contra del campeonato.

Ángel Obando

El lanzador de los Dantos es líder en efectividad con 0.96, solamente permite quince carreras limpias en 109.2 inning de labor, además tiene un balance de 13-2 en ganados y perdidos, permite 62 imparables (cinco cuadrangulares), regala 32 bases por bolas y poncha a 157 rivales, los contrarios solamente le batean para 163 puntos.

El sub líder en efectividad es el rivense Nixson Muñoz con 1.40, Fidencio Flores 1.53, Elías Gutiérrez 1.56, Junior Téllez de León 1.74, Ernesto Glasgon 1.96, Jared Albir de los Indios del Bóer 2.04, Danilo Bermúdez de Rivas 2.05, son los mejores en la liga.

El líder en entradas lanzadas es el costeño Ernesto Glasgon con 142.2 inning, Danilo Bermúdez de Rivas 139.2, Elías Gutiérrez 139.1. En ponches Ángel Obando es líder con 157, Elías Gutiérrez 131, con 130 esta Stanling Orozco de los Indígenas de Matagalpa y con 120 están; Santos Jarquín de los Indios del Bóer y Danilo Bermúdez de Rivas.

En victorias, Danilo Bermúdez encabeza la liga con 15, Elvin García de Estelí, Álvaro Membreño de Masaya, Junior Téllez de León y Elías Gutiérrez, todos con catorce. El capitalino Carlos Teller es líder en juegos salvados con 19, el leones Joaquín Acuña tiene 19, Walter López de los Tigres de Chinandega 18.

Este martes continua el Pomares, los Tiburones de Granada estarán jugando ante los Toros de Chontales (partido sencillo de siete inning) y el Frente Sur-Rivas ante los Dantos (continuación de un juego que se encuentra en el cuarto episodio y los capitalinos van ganando 1-0).