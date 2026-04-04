Puerto Salvador Allende revive la pasión de Cristo con la tradicional Judea

Como parte de las actividades culturales de Semana Santa, el Puerto Salvador Allende en Managua, realizó la tradicional Judea, en la que actores de teatro representaron la vida, pasión y resurrección del Señor Jesucristo.

Durante una hora, en la Plaza de Colores, el Grupo Artístico Teatral JHS representó la predicación del Señor Jesucristo, su sacrificio en la cruz y su resurrección, todo eso visto por los visitantes.

Marcos Hidalgo, subdirector del Grupo Artístico Teatral JHS, dijo “Logramos llevar al público presente lo que Jesús vivió; Él dio la vida por todos nosotros que estamos aquí hoy y estamos logrando llevar esta parte de la Biblia con 20 participantes”.

Por su parte, Jorge Hernández Iglesias, hijo del actor Hugo Hernández Oviedo, representó a Caifás y junto a sus otros colegas se prepararon durante varias semanas, incluyendo la realización del vestuario acorde a la época.

Los visitantes expresaron sentirse contentos al ver las escenas bíblicas, que son un momento de reflexión para el pueblo cristiano.

XXX