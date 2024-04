Toro “canoso” le clava cacho en el “anis pray” a sorteador caraceño

Retorciéndose del dolor llegó al hospital Regional Santiago, un sorteador que la noche del domingo sufrió la embestida de un toro apodado “Canoso”, en la barrera municipal de San Marcos, Carazo.

El lesionado relató que andaba ebrio cuando ingresó a la barrera y se convirtió en presa del “Canoso” que lo mandó a volar.

“Me confié y me metió el cacho donde no me da el sol” dijo el varón que por pena no acudió al hospital, sin embargo, la mañana del lunes no soportó el dolor y se fue sangrando de sus partes nobles al centro asistencial.

Por la gravedad del caso, el sorteador quedó ingresado con un riguroso tratamiento para evitar que la herida se le empeore.