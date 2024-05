Multan a 93 caponeros y trasladan 10 vehículos al depósito por infracciones de tránsito

Un total de 93 conductores fueron multados y diez caponeras llevadas al depósito municipal por la violación a diversas normas de circulación de ese tipo de vehículos en la ciudad de Managua.

Los datos fueron brindados este viernes durante el informe semanal de los avances del Plan para la Circulación Segura de Conductores y Pasajeros de Caponeras Originales y Adaptadas 2024 implementado por la Policía Nacional e IRTRAMMA.

El comisionado general Jaime Vanegas detalló que de las multas, 27 fueron por servicio ilegal, 14 por no portar permisos de operaciones, 32 por laborar fuera del corredor autorizado, 10 por exceso de pasajeros, 4 por uso de equipos de sonidos no autorizados, y seis por no portar licencia, permiso de operación, seguro, ni inspección mecánica.

En este período también ocurrieron 19 accidentes de tránsito con daños materiales en los que se vieron involucradas caponeras.

Durante la semana también se inspeccionaron 203 caponeras, verificando los documentos de las unidades y conductores.

Asimismo se aprobaron 7 renovaciones de permisos de caponeras, se visitaron 11 corredores de caponeras y se realizó la suspensión de 11 permisos de operaciones por incurrir en faltas graves a la Ley 524.

A la fecha la Policía Nacional junto a IRTRAMMA, han inventariado 26 mil 905 unidades en 102 corredores del país.

Los propietarios y conductores de caponeras participaron durante la semana, en 47 reuniones, 88 encuentros y 307 seminarios.