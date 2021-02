Supuesto pastor huye con una menor, abandonando su rebaño en Chinandega

El supuesto pastor evangélico Francisco Mercado, de 39 años de edad, fue denunciado ante las autoridades después de que huyó de la iglesia que dirigía llevándose con rumbo desconocido a la hermanita Y.M.C.N., de apenas 15 años.

El hombre estaba el frente de la iglesia Escalera del Cielo, ubicada en el sector El Arenal, de la comunidad El Jiñocuago, en el municipio de Somotillo, del departamento de Chinandega.

-Publicidad-

Después de que el hombre se fue de la iglesia, fue encontrada una carta en la que le expresa a los miembros de la congregación: «Hermanos ustedes son testigos de mi problema, he hecho lo que he podido. No puedo más».

“Yo me marcho, no se para dónde. Cuídense mucho oren por mí. Los llevo en el corazón y nunca pienso retroceder, no crean que voy para el mundo, no, nunca”, agrega la carta.

En la misiva, el sujeto sostiene que mientras estaba haciendo un informe para dejar la iglesia, la menor Yurielka le dijo llorando que no lo dejaría irse solo ya que ella no tiene ni papá ni mamá.

La carta también supuestamente fue escrita por la menor quien indica que se va con él y que lo cuidará como una hija, «digan lo que digan, piensen lo que piensen… No piensen que es mi marido No!, es un compañero de trabajo en la obra del Señor”.

“Saludos a mi familia no se preocupen por mí. Voy en buenas manos. Les hablamos pronto… Oren por nosotros”, supuestamente se despidieron ambos al firmar la carta.

A pesar de la misiva, la familia de la menor sostiene que el pastor la tiene como cónyuge, por lo cual denunciaron el caso y piden ayuda a la población para localizarlos. Cualquier información pueden hacerla saber al número de 8566-9048.

Agustín Cárcamo Izaguirre, padre de la adolescente, se encuentra en Panamá y hoy mismo regresará a Nicaragua para buscarla, en tanto el supuesto pastor podría ser procesado por el delito de estupro.