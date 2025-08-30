Revelan un importante beneficio de la comida rica en potasio

La dieta de los pacientes incluyó alimentos ricos en potasio como remolacha blanca, remolacha o repollo.

Un mayor consumo de potasio reduce el riesgo de arritmias ventriculares en pacientes con problemas cardiovasculares, según un nuevo estudio publicado este viernes en la revista The New England Journal of Medicine.

En el marco de la investigación, 1.200 pacientes con un desfibrilador cardioversor implantable fueron divididos en dos grupos.

Tras aumentar en uno de ellos el consumo de potasio a través de la dieta, suplementos y terapia con antagonistas de los receptores de mineralocorticoides (ARM), los científicos constataron una disminución del 24 % en el riesgo de sufrir arritmias, hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte por cualquier causa..

La Sociedad Europea de Cardiología señaló que «los beneficios se observaron en todos los tipos de enfermedades cardiovasculares, independientemente del método utilizado para aumentar los niveles de potasio».

Por su parte, Henning Bundgaard, autor principal del estudio sugirió que «una mayor ingesta dietética de potasio podría beneficiar no solo a pacientes con enfermedades cardíacas, sino, probablemente, a todo el mundo».

Según detalló, la dieta de los pacientes incluyó alimentos ricos en potasio como remolacha blanca, remolacha o repollo, entre otros. «No recomendamos la carne, que también es rica en potasio, porque también contiene sodio y contrarresta el aumento de potasio», agregó.