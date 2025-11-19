Nicaragua y Panamá exploran cooperación cultural en el Teatro Nacional

En un esfuerzo por estrechar lazos culturales, la Embajada de Nicaragua realizó una visita de trabajo al Teatro Nacional de Panamá, considerado el epicentro de las artes escénicas de ese hermano país.

Nicaragua y Panamá fortalecen lazos culturales

El Embajador nicaragüense, Carlos Midence, fue recibido por la directora ejecutiva del Teatro, Thyrsa Guerrero, y el supervisor de operaciones, Lenin Belloso.

Durante el encuentro, las partes conversaron sobre la posibilidad de establecer un intercambio institucional cultural entre el Teatro Nacional de Panamá y el Teatro Nacional Rubén Darío de Nicaragua.

Se exploró la promoción de actividades conjuntas, tales como conversatorios y recitales en homenaje a Rubén Darío y a los próceres nicaragüenses, así como exposiciones y presentaciones de libros, con el fin de fortalecer el vínculo cultural mutuo.

El embajador Carlos Midence agradeció el recibimiento y las iniciativas de colaboración, destacando los avances y logros culturales impulsados por el Gobierno de Nicaragua.

