El Ministro de Relaciones Exteriores de Burkina Faso, Karamoko Jean Marie Traoré, junto a la Vicecanciller Bêbgnasgnan Stella Eldine Kabré-Kaboré, recibió en audiencia oficial a la compañera Sandy Dávila, Encargada de Negocios de Nicaragua en esa hermana nación africana.

Durante el encuentro, realizado la tarde del lunes 16 de noviembre en la sede de la Cancillería de Burkina Faso, la diplomática nicaragüense transmitió los fraternos saludos de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, reafirmando la voluntad de seguir fortaleciendo los lazos de amistad, solidaridad y cooperación bilateral.

Asimismo, se destacó el interés común de impulsar el intercambio de experiencias en áreas clave como los ámbitos parlamentario, agrícola, académico, cultural y deportivo.

Por su parte, el Canciller Traoré dio la bienvenida a la compañera Dávila, elogió el excelente estado de las relaciones entre Managua y Uagadugú, y expresó la plena disposición de su Ministerio para respaldar su gestión diplomática, dando continuidad al trabajo realizado por su predecesor, el compañero Luis Andino.

Nicaragua y Burkina Faso —conocida como la Tierra de los Hombres Íntegros— establecieron relaciones diplomáticas a mediados de la década de los años ochenta, bajo el liderazgo del recordado líder revolucionario Thomas Sankara.

