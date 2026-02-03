Nicaragua y China avanzan en cooperación para fortalecer el Sistema de Salud

Una mañana de reuniones e intercambios sostuvo la delegación del Ministerio de Salud de la República de Nicaragua que se encuentra en la República Popular China, con el objetivo de identificar oportunidades de fortalecimiento para el Sistema de Salud nicaragüense, en beneficio de nuestro pueblo.

Nicaragua y China: Alianza en Salud para Fortalecimiento Mutuo

La delegación visitó el Centro Nacional del Cáncer de China y empresas proveedoras de medicamentos y equipos, intercambiando experiencias sobre prevención y tratamiento de padecimientos crónicos.

Como un tema de vital importancia, se discutió la posibilidad de realizar intercambios académicos que permitan la especialización de médicos nicaragüenses en diversas áreas del tratamiento oncológico y otras enfermedades.

La doctora Sonia Castro reiteró que, bajo el liderazgo de los Copresidentes de Nicaragua, el Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, el sistema de salud del país se ha convertido en un referente en Latinoamérica por su eficiencia, cobertura y servicio humanitario.

El personal médico de China expresó su admiración por el desarrollo del sistema de salud de Nicaragua y mostró su anuencia para estrechar las cooperaciones mutuamente beneficiosas en el sector salud.

