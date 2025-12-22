Nicaragua logra reducción histórica del 16.2% en mortalidad por cáncer cervicouterino

Nicaragua registra una importante victoria en salud pública al reducir en un 16.2% la mortalidad por cáncer cervicouterino entre los años 2006 y 2025.

Nicaragua reduce un 16% la mortalidad por cáncer cervicouterino

Este avance es resultado del fortalecimiento del Modelo de Salud Familiar y Comunitario implementado en todo el territorio nacional.

Durante el año 2025, el sistema de salud realizó un millón 217 mil 194 estudios de detección temprana, lo que representa seis veces más de lo alcanzado en 2006, cuando apenas se registraron 181 mil 491 exámenes.

Este incremento masivo permite diagnósticos más oportunos para las mujeres nicaragüenses.

La infraestructura para la atención especializada ha experimentado un crecimiento sin precedentes. El país pasó de tener una sola clínica en 2006 a contar actualmente con 219 Clínicas Especializadas dedicadas exclusivamente a la atención temprana de esta enfermedad.

Asimismo, el equipamiento médico se ha modernizado con 477 equipos de crioterapia y colposcopia, frente a los 3 que existían hace 19 años.

El sistema público incorporó también 3 aceleradores lineales, 8 tomógrafos y 3 resonadores magnéticos, tecnologías que no estaban disponibles en la red estatal anteriormente.

La descentralización del tratamiento es otro pilar clave: hoy funcionan 7 centros de quimioterapia distribuidos en los departamentos, superando la época en que solo se brindaba este servicio en Managua.

Además, la capacidad de diagnóstico se reforzó con la operación de 23 laboratorios de patología en todo el país.