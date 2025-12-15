Gobierno Sandinista otorgará el beneficio legal de convivencia familiar a 1,500 personas
1,500 personas recibirán beneficios legales de convivencia familiar este domingo 21 de diciembre, como parte de las sesiones periódicas que realiza el Gobierno de Nicaragua para fomentar la reinserción y el bienestar familiar, dijo la Copresidenta Rosario Murillo.
La compañera Rosario informó que “Este domingo 21 de diciembre, acto de beneficios legales, convivencia familiar navideña para Mil 500 personas (Mil 385 varones y 115 mujeres) que han estado recluidas en los distintos Centros Penitenciarios del país y que ahora se reunirán con sus familias”.
Destacó que el Gobierno de Nicaragua hace “Periódicamente estas sesiones de devolución a las familias, al hogar, a personas que, como hemos dicho, siempre han cometido errores y que tienen el derecho, en la medida en que esos errores puedan y deban, deben enmendarse, a vivir en su familia”.
“Vamos a estar transmitiendo desde los distintos centros de Tipitapa, Granada, Matagalpa, Juigalpa, Estelí, Bluefields, Chinandega y León, estas sesiones donde aparecerán las personas que han recibido este beneficio”, concluyó la Copresidenta Rosario Murillo.