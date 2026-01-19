Gobierno de Nicaragua multiplica por 32 la capacidad de atención renal gratuita

Nicaragua ha alcanzado un hito histórico en la atención a pacientes con enfermedad renal crónica.

Durante el año 2025, el sistema de salud pública garantizó un total de 616 mil 373 sesiones de diálisis y hemodiálisis, lo que representa un crecimiento de 32 veces en comparación con las 19 mil 077 atenciones registradas en el año 2006.

Este incremento forma parte de una estrategia nacional que, desde 2007 hasta la fecha, ha brindado un millón 839 mil 838 sesiones gratuitas, asegurando el tratamiento de vida a miles de nicaragüenses sin costo alguno.

Para dar respuesta a esta demanda, el país ha descentralizado los servicios a través de centros especializados y hospitales regionales.

Actualmente, los pacientes cuentan en Chinandega, con el Centro de Hemodiálisis Germán Pomares Ordóñez “El Danto”; León, el Centro de Hemodiálisis Francisco Jarquín “Comandante Camilo”; San Rafael del Sur, Managua, con el Centro de Hemodiálisis Sacuanjoche, y Estelí, con el Centro de Hemodiálisis Flor de Pino.

Además de estos centros exclusivos, la atención se ha extendido a 11 hospitales adicionales en todo el país, permitiendo que las familias accedan a estos procedimientos de alta complejidad cerca de sus comunidades.

Con estos avances, Nicaragua reafirma su compromiso con la salud pública de calidad, fortaleciendo la infraestructura y el personal médico dedicado al cuidado de la salud renal y la vida de las familias nicaragüenses.

