Ejército de Nicaragua recibe a embajador de China para fortalecer cooperación militar estratégica

El General de Ejército Julio César Avilés Castillo, Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares del Ejército de Nicaragua, recibió hoy jueves, la visita del Excelentísimo Embajador de la República Popular China en Nicaragua, compañero Qu Yuhui.

Cooperación militar entre Nicaragua y China

El General Avilés Castillo estuvo acompañado por el Jefe del Estado Mayor General, Coronel General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, y el Inspector General, Coronel General Marvin Elías Corrales Rodríguez.

El Comandante en Jefe transmitió el saludo de los Copresidentes de la República y Jefes Supremos del Ejército, Comandante Daniel Ortega Saavedra y compañera Rosario Murillo Zambrana.

El embajador Qu Yuhui destacó que las Fuerzas Armadas de China están muy contentas y animadas con la relación de amistad y cooperación, asegurando que esta es una cooperación hermana, sólida y que está tomando una importancia cada vez mayor. También agradeció el apoyo brindado por el Ejército de Nicaragua.

Por su parte, el General Avilés Castillo reiteró el agradecimiento por todo el apoyo que China está brindando y afirmó que el Ejército está «firme con ustedes, comprendiendo meridianamente la situación global, las tendencias del mundo, las iniciativas de ustedes, el respeto con que somos tratados…».

Mencionó además la participación reciente de delegaciones nicaragüenses en el foro de Xiangshan y el foro de China-CELAC en septiembre.

Durante la visita, se abordaron aspectos relevantes de la cooperación militar en materia de defensa y seguridad, incluyendo intercambios militares, mecanismos de comunicación y áreas de colaboración mutua, con el interés de consolidar los lazos de amistad y cooperación militar entre ambas naciones.



