1,200 reclusos recibirán el beneficio de convivencia familiar

En el marco de las celebraciones en el mes de la paz, este primero de abril se llevará a cabo la liberación de 1,200 personas que actualmente, se encuentran en los distintos centros penitenciarios del país, anunció la Copresidenta Rosario Murillo.

Liberación de reclusos en centros penitenciarios

Los reclusos de los penales de Tipitapa, Granada, Juigalpa, Matagalpa, León, Estelí y Chinandega pasarán al régimen de convivencia familiar, una oportunidad invaluable para la transformación personal.

La Copresidenta Rosario informó que en el Centro Penitenciario de Granada se realizarán inauguraciones de nuevas instalaciones, destinadas a mejorar la atención y estancia de las personas que aún permanecen albergadas en dicho recinto.

