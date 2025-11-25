Tu Nueva Radio YA celebrará este miércoles el cumpleaños a 100 niños nacidos en Noviembre

Mañana miércoles 26 de noviembre, a partir de las nueve de la mañana, Tu Nueva Radio Ya le estará celebrando su cumpleaños con bombos y platillos, a cien niños nacidos en el mes de noviembre.

La fiesta más esperada de todos los meses de La Súper Líder del Dial se realizará en un ambiente lleno de alegría, música y sorpresas, en el Ranchón Tiscapa, ubicado de los semáforos del Ministerio del Interior dos cuadras al sur.

Para inscribir a sus niños, los padres o tutores solo debieron presentar una fotocopia de partida de nacimiento para verificar que el niño cumpleaños entre los 3 a 10 años en este mes de noviembre.

Después de anotarlos, los tutores recibieron un número que deben traer este miércoles para agilizar la entrega de paquetes de cada festejado.

Los homenajeados disfrutarán de un evento inolvidable con el show de la Academia del Payaso Pipo y quebrarán piñatas repletas de dulces.

Además, recibirán sus paquetes de golosinas de Distribuidora Roma junto con sus juguetes.

Mañana mismo, 3 niñas y 3 niños se van a poder llevar su mudadita completa, gracias a Grand Mall, tu tienda favorita.

Patrocinan la celebración de los cumpleañeritos: Distribuidora Roma, Tiendas Grand Mall, Decoración Spectrum y Casa de los Carritos Boogie.

También respalda este grandioso festejo Repostería Luisa, el sabor de toda una vida, con más de 30 años endulzando tus momentos especiales, pasteles, postres y bocadillos para toda ocasión. Llámanos y haz tu pedido al 2244-4351. Repostería Luisa para toda ocasión.

Haz de tu evento un momento inolvidable con Decoraciones Janet. Llámanos al teléfono 7742-3059. Tú lo imaginas, nosotros lo creamos.

