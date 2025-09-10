type here...
Reinas Nicaragua 2025: Ya están abiertas las votaciones para elegir a la reina de las redes

Por Stephanie Santana
La emoción crece rumbo a la gran final de Reinas Nicaragua 2025, y con ella llega una de las etapas más esperadas por el público: la elección de la Reina de las Redes.

Desde ya, los seguidores pueden votar por su candidata favorita a través de la cuenta oficial del certamen en Instagram.

La dinámica es sencilla: La votación se realizará únicamente a través de los likes en la foto oficial publicada en el perfil de Instagram de Reinas Nicaragua.

No se contabilizarán likes en fotos compartidas o republicadas en otras cuentas. No se permitirá el uso de bots ni métodos fraudulentos.

La votación estará abierta hasta el sábado 13 de septiembre a las 7:00 PM. Los likes obtenidos después de esa hora no serán tomados en cuenta.

La candidata cuya foto obtenga más likes será coronada como “Reina de las Redes 2025” y pasará automáticamente al Top 10 de la gala final.

El anuncio oficial se realizará en vivo durante la ceremonia, justo antes de presentar a las finalistas.

La gala final de Reinas Nicaragua 2025 se celebrará este sábado 13 de septiembre en el Teatro Nacional Rubén Darío.

