Fans de Tu Nueva Radio YA elegirán a ganadores del concurso «Buscando La Purísima Más Bonita de Managua»

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En la publicación aparece una fotografía del Altar junto al participante para que nuestros fans puedan votar por el de su preferencia.

Apoyar a tu favorito es fácil, solo debes darle Me Gusta o Me Encanta, o bien, comentar la foto de cualquiera de los 6 participantes.

De esta manera, tu participante va sumando puntos y podría convertirse en uno de los tres ganadores de nuestra Promoción.

Los participantes son:

María Teresa Márquez de Flores, de 60 años; habitante del barrio Monseñor Lezcano. Tiene 20 años de Celebrar La Purísima.

Lucrecia Cruz, de 68 años, del barrio Monseñor Lezcano. Tiene 60 años de Celebrar La Purísima.

Gladys Concepción Granera, de 59 años, habitante del barrio Javier Cuadra, con 12 años de Celebrar Gritería.

Fernando Morales Cardoza, de 41 Años, habitante del barrio Cristo del Rosario. Tiene 41 años de Celebrar La Purísima.

Nahomi Margarita Hernández Fuentes, de 17 Años, habitante del barrio Loma Linda. Tiene 7 años de Celebrar La Purísima.

Brenda Jeaneth Alvarado Zamora, de 56 años, habitante de la Colonia 10 de Junio, donde tiene 35 años de Celebrar La Gritería.