Fans de Tu Nueva Radio YA elegirán a ganadores del concurso «Buscando La Purísima Más Bonita de Managua»
data-type="link" data-id=" tres felices ganadores que elijan nuestros seguidores en Facebook los daremos a conocer el miércoles 10 de diciembre, en nuestro Enlace Hablemos YA Conecta2, a las 11 de la mañana.
data-type="link" data-id=" nuestra página de Facebook publicamos a los 6 participantes de la sexta edición de nuestro concurso dedicado a la Purísima Concepción de María.
En la publicación aparece una fotografía del Altar junto al participante para que nuestros fans puedan votar por el de su preferencia.
Apoyar a tu favorito es fácil, solo debes darle Me Gusta o Me Encanta, o bien, comentar la foto de cualquiera de los 6 participantes.
De esta manera, tu participante va sumando puntos y podría convertirse en uno de los tres ganadores de nuestra Promoción.
Los participantes son:
- María Teresa Márquez de Flores, de 60 años; habitante del barrio Monseñor Lezcano. Tiene 20 años de Celebrar La Purísima.
- Lucrecia Cruz, de 68 años, del barrio Monseñor Lezcano. Tiene 60 años de Celebrar La Purísima.
- Gladys Concepción Granera, de 59 años, habitante del barrio Javier Cuadra, con 12 años de Celebrar Gritería.
- Fernando Morales Cardoza, de 41 Años, habitante del barrio Cristo del Rosario. Tiene 41 años de Celebrar La Purísima.
- Nahomi Margarita Hernández Fuentes, de 17 Años, habitante del barrio Loma Linda. Tiene 7 años de Celebrar La Purísima.
- Brenda Jeaneth Alvarado Zamora, de 56 años, habitante de la Colonia 10 de Junio, donde tiene 35 años de Celebrar La Gritería.