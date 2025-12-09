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Fans de Tu Nueva Radio YA elegirán a ganadores del concurso «Buscando La Purísima Más Bonita de Managua»

Por Jonathan Morales
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nuestra página de Facebook publicamos a los 6 participantes de la sexta edición de nuestro concurso dedicado a la Purísima Concepción de María.

En la publicación aparece una fotografía del Altar junto al participante para que nuestros fans puedan votar por el de su preferencia.

Apoyar a tu favorito es fácil, solo debes darle Me Gusta o Me Encanta, o bien, comentar la foto de cualquiera de los 6 participantes.

De esta manera, tu participante va sumando puntos y podría convertirse en uno de los tres ganadores de nuestra Promoción.

Los participantes son:

  • María Teresa Márquez de Flores, de 60 años; habitante del barrio Monseñor Lezcano. Tiene 20 años de Celebrar La Purísima.
  • Lucrecia Cruz, de 68 años, del barrio Monseñor Lezcano. Tiene 60 años de Celebrar La Purísima.
  • Gladys Concepción Granera, de 59 años, habitante del barrio Javier Cuadra, con 12 años de Celebrar Gritería.
  • Fernando Morales Cardoza, de 41 Años, habitante del barrio Cristo del Rosario. Tiene 41 años de Celebrar La Purísima.
  • Nahomi Margarita Hernández Fuentes, de 17 Años, habitante del barrio Loma Linda. Tiene 7 años de Celebrar La Purísima.
  • Brenda Jeaneth Alvarado Zamora, de 56 años, habitante de la Colonia 10 de Junio, donde tiene 35 años de Celebrar La Gritería.
Altar mariano de la Familia Flores Marquez en Managua
Familia Cruz celebra tradición mariana en Managua
Altar mariano colorido de la Familia Granera en Managua
Celebración religiosa de la Familia Morales con altar floral
Altar mariano de la Familia Fuentes en Managua
Altar mariano colorido de Brenda Alvarado con luces y decoración festiva
Altar mariano colorido de Brenda Alvarado con luces y decoración festiva

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tres felices ganadores que elijan nuestros seguidores en Facebook los daremos a conocer el miércoles 10 de diciembre, en nuestro Enlace Hablemos YA Conecta2, a las 11 de la mañana.

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