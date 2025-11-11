Ataque suicida en centro judicial de Pakistán deja 12 muertos y 27 heridos

Una explosión suicida sacudió los alrededores de un tribunal en Islamabad, la capital de Pakistán, cobrando la vida de 12 personas y dejando a otras 27 con heridas. El ministro del Interior confirmó hoy el atentado sumando un nuevo capítulo a la historia de violencia que azota la región.

Atacante suicida siembra muerte y destrucción frente a tribunal de Islamabad dejando 12 fallecidos y decenas de heridos

«A las 12:39 pm (Hora Local), se llevó a cabo un ataque suicida en los juzgados de distrito (Kachehri)… hasta el momento 12 personas han muerto y alrededor de 27 han resultado heridas», declaró el ministro del Interior, Mohsin Naqvi, a los periodistas que se congregaron en el lugar del incidente.

El alto funcionario detalló que el terrorista intentó «entrar en el recinto judicial, pero, al no conseguirlo, atacó un vehículo policial», lo que sugiere que los agentes de seguridad podrían haber sido el objetivo principal del atentado, aunque la mayoría de las víctimas resultaron ser civiles.

La mortal explosión tuvo lugar frente a los juzgados del distrito, en el sector G-11 de la ciudad, precisamente en hora pico, cuando cientos de personas transitaban por la zona. Si bien el complejo judicial no está junto a zonas residenciales, «cientos de personas suelen estar presentes durante el horario de los juzgados», lo que explica el alto número de víctimas.

Según diversos «informes de prensa, las víctimas eran en su mayoría transeúntes o personas que acudían a citas judiciales», ciudadanos que simplemente cumplían con sus obligaciones legales o pasaban por el lugar equivocado en el momento más trágico.

#MUNDO Al menos 12 personas murieron y más de 20 se encuentran heridas tras un atentado suicida que se presentó frente a los juzgados de distrito de Islamabad, capital de Pakistán. @ztatianarh https://t.co/R0kxQZ3iBX pic.twitter.com/oFNeHxCWOc — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 11, 2025

Macabro hallazgo entre los escombros

Las autoridades realizaron un descubrimiento espeluznante durante las labores de investigación: «en el lugar habría sido localizada la cabeza decapitada del terrorista suicida«, un hallazgo común en este tipo de atentados que podría ayudar a identificar al responsable. Sin embargo, por ahora «no hay detalles sobre su posible identidad», lo que complica la labor de los investigadores para determinar las motivaciones detrás del ataque.

Aunque ninguna organización terrorista ha reclamado la autoría del atentado hasta el momento, «fuerzas de seguridad que pidieron preservar su anonimato dijeron a la agencia de noticias EFE que el grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) o talibanes pakistaníes llevó a cabo el ataque». Esta organización ha sido responsable de numerosos actos terroristas en el país durante los últimos años, aunque en esta ocasión «ni este ni otro grupo lo han reivindicado por el momento».

Este sangriento incidente ocurre apenas un día después de que «un vehículo explotase cerca del histórico Fuerte Rojo de Nueva Delhi, en la capital de la India, matando a ocho personas e hiriendo a veinte». La proximidad temporal de ambos atentados en las capitales de dos países vecinos con relaciones históricamente tensas ha encendido las alarmas en toda la región.