Aumenta a nueve el número de muertos por ataque contra una iglesia en Jordania

Dos personas que resultaron heridas en el ataque perpetrado el viernes contra una iglesia en el sur de Jordania fallecieron a causa de sus heridas, lo que elevó a nueve el número de muertos, informó el sábado a la AFP el ministro de Salud, Ibrahim Al Bdour.

«El número de víctimas mortales del ataque contra la iglesia de la localidad de Hamud», en la gobernación de Karak, «ascendió a nueve tras el fallecimiento de un segundo herido que se encontraba en estado crítico», afirmó el ministro. Por la mañana se había confirmado la muerte de una octava víctima.

Precisó que 25 personas heridas en el ataque continuaban hospitalizadas. Las autoridades habían reportado el viernes siete muertos y 34 heridos.

Según la Dirección de Seguridad Pública, los atacantes, que siguen prófugos, ingresaron al recinto de la iglesia ortodoxa griega antes de abrir fuego contra una procesión fúnebre.