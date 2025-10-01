Xavi cantará en el Estadio Azteca durante el Mundial de Fútbol 2026

El cantante Xavi, sensación de la música latina, fue confirmado como uno de los artistas que se presentará en el Estadio Azteca en el marco del Mundial de Futbol 2026. El joven intérprete llevará su talento a uno de los escenarios más importantes del deporte y la música, en un evento que promete ser histórico.

Con temas que han conquistado las plataformas digitales como La Diabla y La Víctima, Xavi representará a la nueva generación de artistas latinos frente a una audiencia internacional que llegará a México para vivir la máxima fiesta del futbol.

Su participación en el Estadio Azteca no solo es un reconocimiento a su rápido ascenso en la industria, sino también una oportunidad de compartir con millones de espectadores de todo el mundo que seguirán el Mundial 2026.

Los organizadores señalaron que en los próximos meses se revelarán más detalles sobre la presentación de Xavi y los artistas que lo acompañarán en la celebración futbolística más importante del planeta.