Se cumplen 60 años de la magistral grabación de “Yesterday”, de Paul Mcccartney

Este viernes 8 de agosto se conmemoran sesenta años desde la histórica grabación de “Yesterday”, obra de Paul McCartney que marcó un hito dentro del repertorio de The Beatles.

En esa fecha de 1965 fue la primera canción del grupo en la que solo participó un miembro: McCartney en voz y guitarra, respaldado por un cuarteto de cuerdas bajo la producción de George Martin.

La melodía nació casi en sueños: McCartney la escuchó en su mente mientras dormía en casa de su entonces novia, Jane Asher.

Al despertar, la tocó al piano y la grabó rápidamente en caset para no olvidarla. Originalmente titulada “Scrambled eggs” o “Huevos Revueltos”, el tema fue bautizado finalmente como “Yesterday” tras varios ensayos de letra.

La canción apareció por primera vez en el álbum Help!, en el mismo año, y fue publicada como sencillo en Estados Unidos el 13 de septiembre de 1965, alcanzando rápidamente el número uno.

Hasta la fecha, “Yesterday” sigue siendo la canción más versionada del siglo XX —se contabilizan más de 2 mil 200 adaptaciones— interpretada por leyendas musicales como Elvis Presley, Frank Sinatra y James Brown.