Pepe Aguilar prepara su bioserie… ¡Y quiere que lo interprete Jason Momoa, el protagonista de Aquaman!

El reconocido cantante mexicano Pepe Aguilar confirmó que está trabajando en una ambiciosa bioserie que narrará la historia de su emblemática familia, la Dinastía Aguilar, abarcando tres generaciones de legado musical.

Pero lo que más ha llamado la atención es su inesperada elección para el actor que lo encarne en pantalla: nada menos que Jason Momoa, el famoso protagonista de Aquaman.

Aguilar compartió entre risas que Momoa sería su opción ideal por el supuesto parecido físico que comparten. “Uno que se parece mucho podría ser Jason Momoa”, bromeó el cantante, generando una ola de reacciones en redes sociales por la peculiar comparación.

La serie busca retratar la historia de la familia Aguilar desde el nacimiento de Antonio Aguilar en 1919, pasando por Flor Silvestre, hasta llegar a sus hijos Ángela y Leonardo Aguilar.

El proyecto, que ha estado en pausa por falta de tiempo, ahora toma fuerza con el interés de productores de Hollywood y México.

Pepe Aguilar también celebró recientemente un emotivo regreso al Hollywood Bowl, donde se presentó junto a sus hijos. Fue el primer cantante de música mexicana en pisar ese escenario hace 23 años, y ahora vuelve para reafirmar su legado y grabar un nuevo disco en vivo.