Incendio en antiguas oficinas de INIFOM causaron más de C$6 millones en pérdidas

El recalentamiento de un radio reproductor de sonido conectado a un tomacorriente provocó el incendio que la mañana del sábado afectó las instalaciones de la Procuraduría para las Municipalidades (antiguo INIFOM), ubicado en Residencial Los Arcos, en Managua.

Fuego en antigua INIFOM Managua: Radio causó pérdidas de C$6M

El recalentamiento generó llamas que hicieron contacto con muebles almacenados en el lugar, provocando la propagación del fuego en toda la bodega.

Las llamas arrasaron con escritorios, papelería, sillas, aires acondicionados, computadoras, mesas de madera y otros materiales, causando más de 6 millones de córdobas en pérdidas económicas.

La emergencia fue atendida por Bomberos Unidos. En el hecho no hubo personas lesionadas.

