Acuerdan reajuste del 4% al salario mínimo en Nicaragua para el año 2026

Tras un proceso de negociación entre el sector sindical, la empresa privada y las autoridades del Ministerio del Trabajo (MITRAB), se aprobó de manera oficial un reajuste del 4 % al salario mínimo que regirá en los diferentes sectores económicos del país durante el año 2026.

Pedro Ortega, representante de la Central Sandinista de Trabajadores (CST), detalló que el ajuste busca equilibrar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Los salarios mensuales quedaron establecidos de la siguiente manera:

Construcción y sector financiero: C$13,848

Electricidad, comercio, hoteles y transporte: C$11,350

Minas y canteras: C$11,113

Pesca: C$9,409

Servicios comunales: C$8,674

Gobierno central y municipal: C$7,716

Agropecuario: C$6,188

Este reajuste es de cumplimiento obligatorio para todas las empresas y empleadores del país según la ley vigente.

El acuerdo refleja el consenso alcanzado en la mesa de negociación para dar estabilidad al mercado laboral nicaragüense.

La medida beneficia directamente a miles de trabajadores que perciben el salario básico, ajustando sus ingresos conforme al comportamiento de la economía nacional proyectada para este año.

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