Aparente infarto causa muerte de jovencita mientras celebraba su cumpleaños en una disco capitalina

Un probable infarto cardiaco le apagó la vida a la joven Haymara Mijarat Vega Ruiz, luego de llegar a celebrar su cumpleaños número 18 a la disco – bar Pipas, ubicada en la Zona Hippos, en Residencial Los Robles, de Managua.

Haymara Mijarat Vega Ruiz

El suceso ocurrió a eso de las 3:00 de la madrugada de ayer lunes cuando la jovencita disfrutaba con un amigo y una amiga. De manera repentina se desvaneció en la pista de baile y empezó a convulsionar.

Su hermana Ana Vega Ruiz dijo que los resultados preliminares de Medicina Legal indican que probablemente Haymara fue víctima de un paro cardíaco, la misma afectación que le causó la muerte a un hermano hace 14 años.

Explicó que las afectaciones cardíacas han sido hereditarias en su familia, pero que están a la espera de los resultados finales de Medicina Legal sobre las causas precisas del deceso de Haymara quien cumplió 18 años el pasado 5 de marzo.

La muchacha dijo que su mamá pudo ver el video de la disco en donde se observa que de pronto, Haymara cayó y sufrió la convulsión, sin que nadie le hiciera daño alguno.

La infortunada muchacha era madre de un niño que el próximo dos de abril estará cumpliendo un año de vida, era aficionada a hacer videos en TikTok y uno de sus proyectos de vida era estudiar el idioma inglés.

El cuerpo de Haymara fue velado en su casa ubicada en el barrio Bóer y descansará en el Cementerio General de Managua, tras su funeral la tarde de este martes, informó su hermana Ana Vega.

En relación con el caso, la Disco Bar Pipas emitió un comunicado lamentando profundamente el fallecimiento de la joven que, según conocieron, habría sufrido una convulsión asociada a una condición médica.

Los encargados de la disco indicaron que “al tener conocimiento de la situación, nuestro personal actuó de forma inmediata y responsable, brindando apoyo dentro de nuestras posibilidades y aplicando conocimientos básicos de primeros auxilios mientras se coordinaba la atención correspondiente con los servicios de emergencia”.

“Por respeto a la persona fallecida y a su familia, consideramos importante evitar especulaciones o informaciones que puedan generar confusión o afectar injustamente a terceros”, agrega el comunicado.

“Como establecimiento, reiteramos nuestro compromiso con la seguridad, el bienestar de nuestros visitantes y la actuación responsable ante cualquier situación de emergencia. Agradecemos la comprensión de la comunidad y nos unimos al dolor de la familia en este momento”, concluyó el mensaje de Pipas.